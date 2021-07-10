Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 10 июля 2021 года увеличилось на 233 человека

Выявили 233 случая Фото: Мария Толстихина

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 10 июля 2021 года увеличилось на 233 человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Таким образом, всего с начала пандемии «корону» подхватили 41 088 тюменец.

Выздоровело 167 человек, 23 ребенка заболели (из общего числа заболевших), а 18 пациентов находятся на ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 40694 человека, а 190 человек находятся на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 758 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 142 253 летальных исхода, выздоровели 5 182 837 человек.