Огонь поразил более 300 гектаров тюменской земли

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим Фото: Мария Толстихина

За последние сутки на территории Тюменской области произошло 9 лесных пожаров на общей площади 330,2 га, а также 3 ландшафтных пожара на общей площади 7 га. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Сейчас в регионе 17 действующих лесных пожаров, ландшафтных – 3. Удалось потушить 5 лесных пожаров на общей площади 51,8 га, и 3 ландшафтных пожара на общей площади 7 га.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Накануне решением губернатора Александра Моора он был продлен до конца июля. Тюменцам запрещено посещать леса и разводить огонь.