В «Отрядах мэра» юных тюменцев ждет интересная вакансия

Смена начнется 12 июля Фото: Мария Толстихина

Тюменских школьников ждут в «Отряды мэра» в качестве помощников инструктора по пожарной безопасности. Об этом сообщила «Тюменская область сегодня».

Чтобы провести лето с пользой, тюменские ребята могут записаться в «Отряды мэра» на должность помощника инструктора по пожарной безопасности и получить за это заработную плату.

Вторая смена «Отрядов мэра» пройдет с 12 по 16 июля. требуется заполнить вакансии помощников инструктора по пожарной безопасности. Для трудоустройства нужно иметь на руках полный пакет документов.

Также тюменцы смогут проявить себя на базе детсадов и лагерей с дневным пребыванием. Их обязанностями станет проведение профилактической работы с несовершеннолетними.