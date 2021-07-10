Как не подхватить инфекцию в воде – рассказали тюменцам

Самое частое последствие – кишечная инфекция Фото: Мария Толстихина

В водоемах могут содержаться различные инфекции: кишечная палочка, стафилококки, сальмонеллы. При купании вода с ними неизбежно попадает в рот, нос и глаза. Самое частое последствие – кишечная инфекция.

- Особенно уязвимы дети, так как у них кислотность желудочного сока гораздо ниже, чем у взрослых. Поэтому патогенные бактерии и вирусы, например, те же рота- или аденовирусы, не погибают в кислой среде желудка, а продолжают размножаться, - предупреждает врач-инфекционист Областной инфекционной клинической больницы Евгений Васильевич Пятинов.

Кишечная инфекция сопровождается рвотой, многократным жидким стулом, повышением температуры. Самым грозным осложнением является обезвоживание, особенно у детей первого года жизни. Дело может дойти до госпитализации, лечения антибиотиками и капельниц.

Если вы искупались в зараженном водоеме, то нужно облиться чистой водой после купания, а ещё лучше – вымыться с мылом; обязательно промыть глаза, нос, прополоскать рот, вытереть кожу сухим полотенцем и быстро сменить промокшую одежду.