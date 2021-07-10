17-летняя тюменка врезалась в дерево и отказалась от алкотестера

Водительских прав у девушки не было Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Вчера в районе 19 часов на 3-м километре подъезда к СНТ «Мичуринец» в Тюменском районе три подростка устроили ДТП, в результате которого здорово травмировались. Об этом сообщает тюменская Госавтоинспекция.

Ребята отмечали день рождения, а после решили взять машину отца одного из подростков и отправиться купаться. Но до места они так и не доехали: врезались в дерево. Автомобилем «Лада» управляла 17-летняя девушка, а на пассажирском сиденье находились юноши 15 и 16 лет.

Водительских прав у девушки не было, проходить освидетельствование на наличие алкоголя в крови она отказалась. Все пострадавшие получили ушибы и ссадины. Обстоятельства ДТП выясняются.