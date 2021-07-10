В Тюмени прошел «водный» субботник

Тюменцы очистили озеро Фото: Мария Толстихина

В рамках всероссийской акции «Вода России» в Тюмени прошел субботник «Чистая вода – зеркало России». Об этом сообщила «Тюменская линия».

Тюменцы убрали территорию возле озера Круглое, расположенного в черте города рядом с Гагаринским лесопарком. Озеро облюбовали рыбки.

Территория у городского водоема – популярное место для отдыха. К сожалению, несознательные горожане оставляют здесь немало мусора – стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, упаковки.

Цель всероссийской акции – сохранить уникальные водные объекты и сформировать бережное отношение к ним у жителей городов и сел нашей страны.