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Общество10 июля 2021 7:59

В Тюмени прошел «водный» субботник

Мария Толстихина
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Тюменцы очистили озеро

Тюменцы очистили озеро

Фото: Мария Толстихина

В рамках всероссийской акции «Вода России» в Тюмени прошел субботник «Чистая вода – зеркало России». Об этом сообщила «Тюменская линия».

Тюменцы убрали территорию возле озера Круглое, расположенного в черте города рядом с Гагаринским лесопарком. Озеро облюбовали рыбки.

Территория у городского водоема – популярное место для отдыха. К сожалению, несознательные горожане оставляют здесь немало мусора – стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, упаковки.

Цель всероссийской акции – сохранить уникальные водные объекты и сформировать бережное отношение к ним у жителей городов и сел нашей страны.