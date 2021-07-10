Мясное предприятие в Тюмени не смогло доказать отсутствие сальмонеллы в продукции

В этом году в мясе обнаружили сальмонеллу Фото: Мария Толстихина

Мясное предприятие «Согласие» не смогло оспорить решение суда о привлечении фирмы к административной ответственности. «Согласие» нарушило требование Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Еще в мае 2021 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО было принято решение привлечь ООО «Согласие» к административной ответственности: Россельхоздандзор обнаружил в продуктах данной фирмы сальмонеллу.

- ООО «Согласие» обратилось с жалобой в Заводоуковский районный суд об отмене постановления. 6 июня 2021 года состоялось заседание суда. После всестороннего рассмотрения дела об административном правонарушении суд постановил следующее: в удовлетворении жалобы ООО «Согласие» о признании незаконным в части назначения наказания по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.10.6 КоАП РФ отказать, постановление оставить без изменений,- пояснили в Россельхознадзоре.