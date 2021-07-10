Тоболяки смогут проголосовать за места для стрит-артов

Фото: Морфология улиц Фото: соцсети

В четвертый раз в Тобольске стартует проект переосмысления городской среды «Вектор улиц». Сегодня, 10 июля, последний день, когда тоболяки могут проголосовать за 3 новых объекта для стрит-артов на сайте векторулиц.рф. До сентября в Тобольске также появятся 3 новых арт-объекта и 3 городских экскурсионных маршрута в онлайн-гиде «Мартин, проводи».

Концепция «Вектора улиц», как и в прошлом году, предполагает активное участие жителей в преображении городского пространства. Новые творческие продукты совместят в себе элементы интерактивного взаимодействия и помогут получить новые эмоции: восторг и теплоту от сопричастности с городом. Организатором проекта выступает мультицентр «Моя территория» в Тобольске.

— Часто приходится слышать, что молодым людям скучно в городе: ничего интересного нет, ничего не происходит, негде погулять… отсюда ощущение бесперспективности развития города и нежелание жить в нём. «Вектор улиц» позволяет жителям посильно включиться в преображение окружающего пространства. Каждый год проект создаёт интересные события и предлагает молодёжи участвовать в переменах города. Он призывает вкладывать в развитие Тобольска свои силы, чтобы гордиться им и развиваться вместе с ним, — рассказала Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

Весь проект пройдет в несколько этапов. С 1 по 10 июля (включительно) идет голосование за места для размещения стрит-артов. 11 июля по итогам голосования определятся три локации, где художники создатут стрит-арты. 24-25 июля пройдут воркшопы с экспертами, где совместно с жителями они создадут арт-объекты. Все эти творческие продукты войдут в состав новых городских маршрутов онлайн-гида «Мартин, проводи!». Он запустится в середине августа этого года.

К созданию творческих продуктов организаторы вновь привлекут профессиональных художников со всей России. Принять участие в креативном процессе также могут все, кому небезразлична тема выражения себя через искусство.