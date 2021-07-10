Погода в Тюмени 10 июля 2021 года: в гости заглянут дожди и грозы

В регион снова пришла непогода Фото: Мария Толстихина

Сегодня в Тюмени и Тюменской области переменная облачность. Ночью в Уватском районе небольшой дождь, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с.

Температура +13,+18. Днем местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы достигнут 15-20 м/с. Температура +26, +31, местами +21,+26.

Сегодня, 10 июля 2021 года, в России отмечают День воинской славы. Праздник установлен в честь победы Петра I над шведами в сражении под Полтавой. Эта битва стала реваншем Петра I за поражение под Нарвой в 1700 году и решила исход Северной войны. В этот день православные отмечают обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.