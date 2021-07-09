За сговор тюменские компании общепита влетели на многомиллионный долг

В общей сложности предприятия заплатят более 10 млн рублей Фото: Мария Толстихина

«Комбинат общественного питания», «Азбуку питания» и «Социальное питание» – эти три компании уличило в сговоре на электронных торгах Тюменское Управление федеральной антимонопольной службы.

- При участии в торгах участники картеля использовали следующую стратегию поведения: заявляясь на торги совместно, компании начальную максимальную цену контракта не снижали либо снижали ее на незначительную величину. В случае же участия в торгах независимых участников компании активно торговались, существенно снижая начальную максимальную цену контракта, – рассказали в ведомстве.

План принес предприятиям более 150 млн рублей. Расплатятся они за это готовностью к административной ответственности и штрафом в размере более чем 46 млн рублей: «Азбуке питания» – 2,5 миллиона руб., «Социальному питанию» – 5,1 млн руб., «Комбинату общественного питания» – 39,1 млн рублей».

Не согласившись с этим решением, предприятия подали иск в суд, который учел наличие убытков и ведение деятельности в отрасли, наиболее пострадавшей из-за ковида, и снизил размер штрафов. Для «Комбината общественного питания» до 5,4 млн. рублей, для «Азбуки питания» – до 1,25 млн. рублей, для «Социального питания» – до 2,5 млн. рублей.