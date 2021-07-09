Выходные в Тюмени обещают быть дождливыми

Снова на Тюмень обрушится шквалистый ветер, сильный дождь и гроза Фото: Мария Толстихина

Тюменскую жару вновь ждет дождливая пауза: в выходные, 10 и 11 июля, в Тюмени и Тюменской области метеорологи обещают грозы и сильные дожди. Скорость ветра – до 10 м/c. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

– 10 июля на юге Тюменской области местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный, 6 – 11 м/с, при грозе порывы до 15 – 20 м/с. Температура воздуха плюс 26 – 31 градус, местами плюс 21 – 26. 11 июля будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер от юго-западного до северного, 6 – 11 м/с, при грозе порывы до 15 – 20 м/с, – сообщили в ведомстве.

Но с понедельника погода вновь обещает вернуться в привычное летнее состояние. Однако аномальной жары не будет: в понедельник, по прогнозу, +22 градуса, во вторник +21, а ближе к концу недели градус пойдет на повышение.