У тюменки начались роды во время свидания с мужем в тюрьме

У пары родился мальчик Фото: Архив "КП"

На свидание к мужу 7 июля в исправительную колонию пришла беременная тюменка, у которой внезапно начались роды в районе 19 часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Дежурный немедленно вызвал скорую помощь. Бригада врачей подоспела вовремя. Всё время для приезда врачей будущий отец помогал жене справляться с родами.

– Непосредственное участие в принятии родов пришлось принимать отцу ребенка, сотрудники уголовно-исполнительной системы помогали роженице до прибытия скорой. В итоге женщина благополучно родила мальчика, – рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Сами сотрудники исправительного учреждения признаются, что подобный случай у них впервые. Они рады, что всё закончилось хорошо.