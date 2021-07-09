Тюменцы помогли снять клип Моргенштерну

Фото: скрин из клипа Моргентштерна Фото: YouTube

Три дня назад на просторах «Ютьюба» вышел клип популярного исполнителя Моргентштерна под названием NOMINALO, над которым также работала тюменская студия визуальных эффектов Baza VFX. Об этом сообщили «Аиф – Тюмень».

Сюжет клипа таков: в ужасающей лаборатории рэпер создает своих клонов, которые нацелены, как и сам исполнитель, на добычу денег. Тюменцы в этом творческом проекте отвечали за визуальные эффекты, которые вышли весьма правдоподобно.

По словам продюсера студии Никиты Криницкого, тюменская команда сделала всю работу за неделю, а всего на постпродакшен клипа потребовалось две недели. Сколько заплатили тюменцам, остается в тайне.

Сейчас клип Моргенштерна находится на 1й вкладке «Ютьюба» «В тренде». Исполнитель выложил его 7 июля, за три дня ролик набрал почти 7 миллионов просмотров. Клип получился весьма жутковатым, ведь для его съемки использовали черные глазные линзы, а также имитацию слизи.