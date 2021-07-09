Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 9 июля 2021 года увеличилось на 218 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе Фото: Мария Толстихина

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 9 июля 2021 года увеличилось на 218 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Таким образом, всего с начала пандемии «корону» подхватили 40 855 тюменцев.

Выздоровел 171 человек, 26 детей заболели (из общего числа заболевших), а 12 пациентов находятся на ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 37813 человек, а 190 человек находятся на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 733 218 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 141 501 летальный исход, выздоровели 5 165 087 человек.