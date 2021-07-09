Тюменское озеро Соленое привели в порядок

Озеро засияло новыми красками

Озеро Бердюжье, или, как его еще называют, озеро Соленое или «мертвое море», находится в Бердюжском районе Тюменской области. Его вода славится целебными свойствами, а потому на водоем приезжает много туристов, которые оставляют за собой груды мусора. 400 машин в день – такая нагрузка приводила к полной антисанитарии. Место исцеления было больше похоже на «свалку». Но, к счастью, сейчас дела обстоят совсем иначе.

В 2019 году департамент недропользования и экологии Тюменской области и администрация Бердюжского района привлекли предпринимателей, которые согласились привести уникальное место в порядок. Они убрали весь мусор, сделали автостоянку для приезжих туристов, а также построили уютное летнее кафе. В общем, тюменская «жемчужина» засеяла новыми красками.

Проделана серьезная работа, но и это еще не всё. На территории не хватает контейнеров для утилизации мусора, а также не решен и вопрос с туалетами. Эти пункты предстоит наладить, ведь при таком количестве посетителей туалетные кабинки и мусорные баки просто необходимы.

На освобожденном от машин перешейке появились столы с деревянными скамьями, мангальные зоны, шезлонги, два батута, раздевалки, волейбольная площадка, а также организован прокат гидроциклов и катание на моторной лодке. Ранее на этом участке, расположенном очень близко к озеру, вплотную к воде вставали машины. Но сейчас для авто предусмотрена стоянка – 300 руб. в сутки. Либо можно оставить «железного коня» бесплатно недалеко от точки. Все блага для отдыхающих, за исключением услуг летнего кафе, бесплатны.

– Я сам был на Соленом озере в конце мая и своими глазами видел, как изменилась обстановка в самом позитивном смысле. Минимум вложений, максимум пользы. Мы даже рискнем взять на себя работу по поиску партнеров для администрации Бердюжского района среди крупных компаний, которые взяли бы шефство над озером в плане благотворительной помощи, информационной работы, а также финансирования научных разработок о сохранении экобаланса в сочетании с развитием туризма. Нужно двигаться к цивилизованному туризму в сочетании с охраной природы, – поделился мыслями о проделанной работе руководитель проекта «Экология России», председатель правления Центра экологической и социальной информации и разработок Николай Терещенко.