Тюменские студенты «раскачаются» на выпускном

Мобильный трафик передачи данных среди студентов вырос на 20%* – они стали больше качать и раздавать интернет с телефона на другие устройства. Одна из причин – переход на дистанционные занятия. Вот и всероссийский студенческий выпускной, запланированный на эту субботу, пройдет в двух форматах – офлайн и онлайн, что повлечет повышенную нагрузку на интернет. Накануне праздника специалисты МегаФона с помощью обезличенных данных (Big Data) проанализировали поведение студентов в сети и рассказали об их активности. С большой долей вероятности в праздничный день они не изменят своим мобильным привычкам.

Кто кого «перекачает». Самыми активными в сети могут оказаться учащиеся творческих и гуманитарных профессий. Так, студенты Тюменской государственной академии культуры обычно скачивают на 15% больше интернет-трафика, чем в других вузах. В среднем же на одного учащегося приходится около 700 МБ трафика в день. Такого объема хватит, например, для отправки около 140 селфи, что особенно актуально в праздник. Самые востребованные социальные платформы - Instagram и «ВКонтакте», а также Whats App.

Развенчиваем мифы. Существует мнение, что молодые люди больше общаются в онлайн - переписываются в мессенджерах и соцсетях, избегая традиционных голосовых вызовов. Тюменские студенты это опровергают. По данным МегаФона, в среднем на одного учащегося приходится около 7,5 часа разговоров в месяц, что не меньше остальных абонентов оператора. При этом, молодежь региона устанавливает рекорды и входит в топ-3 самых разговорчивых на Урале. Впереди только Югра и Екатеринбург.

Больше других общаются студенты:

- Тюменского государственного индустриального университета;

- Тюменского государственного университета;

- Тюменской государственной медицинской академии и Тюменской академии культуры.

Молодые люди проводят за интернет-серфингом больше времени, чем девушки. Такую закономерность проследили, анализируя нагрузку на сеть в течение учебного года.

Битва смартфонов: Samsung или Apple. Чаще всего звонят и выходят в сеть тюменские вузовцы с помощью смартфонов Samsung – это самая популярная марка. На втором месте – «яблочные» устройства, а «бронза» у китайских производителей Huawei и Xiaomi.

*Данные по мобильной активности абонентов МегаФона с начала 2021 года.