В опасной зоне тюменской трассы запретили левый поворот Фото: Архив "КП"

В районе ялуторовской улицы Бахтиярова на федеральной автодороге Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск происходит много ДТП: только за полгода там погибли 13 человек.

Для безопасности автомобилистов закрыли левый поворот в месте примыкания улицы Бахтиярова. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Чтобы выехать или заехать в город Ялуторовск левый поворот разрешён на регулируемом перекрёстке трассы Шадринск – Ялуторовск – Ярково. Также можно использовать развязку Ялуторовск – Памятное.