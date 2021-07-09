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Общество9 июля 2021 12:44

В опасной зоне тюменской трассы запретили левый поворот

Только за полгода на федеральной автодороге Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск погибли 13 человек
Мария Толстихина
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В опасной зоне тюменской трассы запретили левый поворот

В опасной зоне тюменской трассы запретили левый поворот

Фото: Архив "КП"

В районе ялуторовской улицы Бахтиярова на федеральной автодороге Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск происходит много ДТП: только за полгода там погибли 13 человек.

Для безопасности автомобилистов закрыли левый поворот в месте примыкания улицы Бахтиярова. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Чтобы выехать или заехать в город Ялуторовск левый поворот разрешён на регулируемом перекрёстке трассы Шадринск – Ялуторовск – Ярково. Также можно использовать развязку Ялуторовск – Памятное.