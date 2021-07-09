В Тюменской области нашли водителя, который сбил насмерть 27-летнего парня и скрылся

Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: из архива ГИБДД.

Вчера, 8 июля, на 97-м километре автодороги Армизонское – Емуртла – Упорово нашли тело 27-летнего молодого человека. Его сбила машина, скрывшаяся с места преступления. Водителя удалось найти, о чем сообщили в ГИБДД Тюменской области.

– Поиск осложняло то, что на месте наезда на человека практически отсутствовали какие-то следы и части автомобиля, кроме небольшого кусочка бампера, по которому и было установлено, что, скорее всего, разыскиваемый автомобиль – «Газель», – рассказали в тюменской Госавтоинспекции.

По этому кусочку удалось выйти на в селе Слободчиково Упоровского района. На машине был поврежден бампер, на днище остались следы бурого цвета. Водителем оказался 55-летний мужчина, которому показалось, что он переехал мешок с мусором. Он доставлен в отдел полиции, проводится проверка.

Погибшим оказался житель села Бызово Упоровского района.