Сбер и «Брусника» подписали соглашение на 27 млрд рублей

На международной промышленной выставке «Иннопром» Сбер и один из ведущих девелоперов страны «Брусника» заключили соглашение о финансировании жилых проектов. Подписи под документом поставили старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и руководитель застройщика Алексей Круковский. Соглашение рассчитано на 2021 – 2022 годы и предусматривает строительство объектов в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Московской области с привлечением проектного финансирования.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

– Для нас это первый опыт формирования индивидуальной программы для застройщика. Для «Брусники» мы определили кредитный лимит в размере 27 млрд рублей. Мы очень ценим сотрудничество с «Брусникой» и её проактивную позицию в реализации новаторских решений. Уверены, что подписанное соглашение ещё больше укрепит наши партнёрские отношения, которые продолжаются более 12 лет, и поможет обеспечить тысячи россиян качественным и современным жильём, соответствующим самым высоким стандартам.

Алексей Круковский, руководитель компании «Брусника»:

– При финансовом участии Сбербанка мы планируем в ближайшей перспективе возвести около полумиллиона квадратных метров жилья. Сегодня «Брусника» в партнёрстве с банком уже реализует 17 жилых проектов в семи городах. Один из них – урбан-вилла в тюменском «Европейском квартале», которая стала первым российским жилым зданием, получившим международный экосертификат BREEAM уровня excellent. В то же время совместно со Сбером мы ведём НИОКР, которые в перспективе могут перерасти в отраслевые стандарты. В 2020 году мы запустили пилотный проект по строительному контролю. Он позволит экспертам банка дистанционно отслеживать процесс возведения объектов и повысит прозрачность взаимодействия девелопера и финансового института.