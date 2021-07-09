В деревне Жиряково Тюменской области – птичий грипп

Из деревни нельзя вывозить яйца, птицу и другие продукты Фото: Архив "КП"

В районе деревни Жиряково Армизонского района Тюменской области с 5 июля введен карантин по высокопатогенному птичьему гриппу. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Губернатор области Александр Моор подписал соответствующее постановление.

– Ограничительные мероприятия введены в пределах границ деревни Жиряково Армизонского района, на территории угрожаемой зоны на глубину 5 километров от деревни Жиряково, – указано в сообщении.

Это значит, что теперь из деревни нельзя вывозить яйца, птицу и другие продукты птицеводства. Также установят контрольно-пропускные пункты, а дороги, ведущие из зоны карантина, закроют.