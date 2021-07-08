За нарушение дорожных правил в Тюмени отстранен от работы сотрудник ГИБДД

Из-за ошибки тюменца на дороге пострадали 6 человек Фото: "КП" Архив

Массовое ДТП устроил сотрудник тюменской ГИБДД еще 26 июня: мужчина, управляя автомобилем Toyota, врезался в фонарный столб. Машину отбросило, в результате чего пострадали 6 тюменцев. Нарушителя отстранили от работы, о чем сообщил врио главы региональной Госавтоинспеции Андрей Миллер.

– Сотрудники ГИБДД – это тоже участники дорожного движения, которые обязаны соблюдать правила. Мы контролируем соблюдение ПДД нашими сотрудниками. Любое происшествие на служебном или на личном транспорте мы рассматриваем. Это всё прозрачно, никто не утаивает, – заключил врио главы ГИБДД.