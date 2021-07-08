В Тюмени стартовал всероссийский конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров

Творческие тюменцы поборются за звание лучшего

Более 30 участников из Тюмени и других городов России примут участие в конкурсе дизайнеров одежды и аксессуаров «Народный кутюрье – 21». Он устраивается ежегодно с 2017 году, и в этот раз мероприятие будет 4-м по счету.

Идея конкурса проста: организаторы хотят познакомить широкую публику с начинающими и действующими дизайнерами и популяризировать местные марки одежды и украшений.

Всего намечено пять номинаций: «Женская мода», «Детская мода», «Модный аксессуар», «Арт-мода», «Юный кутюрье». Участники получат ценные призы. Финальное дефиле состоится 17 июля в 19.00 в «Конторе пароходства» (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1), на него могут прийти все желающие!