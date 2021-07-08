В Тюмени пройдет мероприятие для digital-специалистов

Мероприятие «Mendeleev Day: DIGITAL TRACK» состоится в Тюмени 9 июля. Оно позволит digital-специалистам в формате онлайн обсудить актуальные вопросы сферы: какие компетенции сегодня наиболее востребованы, сколько стоят профессионалы на рынке в Тюмени, с чего начинать путь в digital-индустрии, есть ли будущее за работой на удаленке?

Отметим, что с начала коронавирусной пандемии востребованность сотрудников сферы digital возросла в несколько раз. Это значит, что потребность в представителях этих профессий есть, при этом важно заявить о себе и найти верный вектор развития. Как это сделать и каким специалистам эксперты отдают предпочтение, как конкурируют между собой агентства и специалисты внутри одного города, успевают ли региональные специалисты за федеральным трендами и почему «выгорают» сотрудники digital-сфер – этим и другим вопросам будет посвящена программа «Mendeleev Day».

– Технологии, социальные сети, мобильные приложения – без этого всего сегодня невозможно развивать любые проекты и бизнесы. Согласитесь, ресторан не будет конкурентоспособен, если у него нет IT-продуктов и возможности заказать доставку в два клика. Квалифицированные кадры digital-индустрии помогают грамотно и быстро решать подобные вопросы. А нам, руководителям агентств, важно эти кадры удерживать и развивать. Это станет одной из ключевых тем на «Mendeleev Day», – рассказал организатор, представитель CEO digital-агентства «Менделеев Маркетинг» Антон Тарасенко.

Главным федеральным спикером «Mendeleev Day: DIGITAL TRACK» станет Алена Малюченко (г. Москва), представитель head of L&D в компании «Яндекс.Маркет». Она отвечает за обучение и развитие в общей сложности более 320 000 человек, имеет опыт работы в компаниях Wildberries, Mail.ru Group, «Росатом», «МегаФон».

Среди региональных спикеров – Максим Чернятьев (Content service), Яна Поспелова (Delaem.Digital), Наталья Изотова (Creative), Юля Бочарникова («Этажи»), Антон Тарасенко («Менделеев Маркетинг»). В офлайн-встрече примут участие не более 30 представителей сферы. Общение будет проходить с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.

Присоединиться к грядущему онлайн-событию будет полезно представителям сфер SMM, IT, дизайна, продакшена и project-сопровождения. Подробная программа мероприятия и регистрация для онлайн-участия – по ссылке: https://менделеев.рф/digital-track/

Мероприятие организовано digital-агентством «Менделеев Маркетинг».