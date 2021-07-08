В Тюменской области маткапитал получили более 4 тысяч семей

"Крепкая, финансово независимая семья - это то, к чему мы должны стремиться" Фото: Мария Толстихина

С начала года 4 тысячи многодетных семей Тюменской области получили повышенный региональный маткапитал. Об этом в социальных сетях заявил губернатор Александрр Моор.

Отметим, что размер регионального маткапитала на третьего и последующих детей был увеличен с 40 тыс. рублей до 100 тыс. рублей с 1 января 2020 года. Кроме того, с начала 2020 года в Тюменской области выплачивается материнский (семейный) капитал на первого ребенка в размере 150 тыс. рублей.

– Крепкая, финансово независимая семья – это то, к чему мы должны стремиться. Уверен, что в народной программе «Единой России», предложения в которую может внести любой желающий, поддержке семей с детьми уделят особенное внимание. Акцент будет сделан в том числе на строительстве новых детских садов и школ, повышении качества среднего и высшего образования, возможности трудоустройства выпускников, – заключил глава региона Александр Моор.