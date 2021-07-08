Названы самые частые причины аварий в Тюмени

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О наиболее частых причинах дорожных происшествий на дорогах Тюмени рассказал врио начальника ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер. Специалист сообщил, что, к сожалению, с начала года наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий (порядка 1 200) и количества травмированных (около 1 600).

Если уходить в статистику, то за первое полугодие на дорогах региона всего произошло 1 185 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 63 человека, а из них 1 579 получили ранения. Какие наиболее частые ошибки совершают участники дорожного движения, по мнению Андрея Миллера?

Самая частая причина ДТП – это несоблюдение правил очередности проезда перекрестков. Из-за таких нарушений происходит каждое четвертое ДТП в регионе. За полугодие на перекрестках по вине водителей произошла 281 дорожная авария.

Вторая причина – нарушение проездов пешеходных переходов. За полгода произошло 75 таких случаев. И, наконец, третья причина – превышение установленной скорости. Из-за нарушения скоростного режима произошло 65 ДТП, причем самой большой тяжестью характеризуется выезд на встречную полосу – по этой причине погибли 19 человек, то есть каждый третий.

Последняя, но не менее серьезная причина – это аварии по вине нетрезвых водителей. За шесть месяцев в регионе произошло 89 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. В них погибли 12 человек, 127 ранены.