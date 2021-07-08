Количество очагов заболевания коронавирусом в Тюменской области увеличилось до 5

Всего в регионе пять действующих очагов Фото: Мария Толстихина

Коронавирус продолжает набирать свои обороты. В Тюменской области количество очагов групповой заболеваемости COVID-19 увеличилось до пяти. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Заражены 15 студентов, проживающих в общежитии Тюменского государственного университета, 28 сотрудников «Леруа Мерлен Восток», 15 рабочих в филиале «Газпром недра НТЦ» и «Газпром недра», 24 вахтовика в Тобольске. К действующим четырем очагам добавился новый – в Арбитражном суде Тюмени. Там зарегистрировано 6 случаев заболевания.

– В настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические расследования, по результатам которых будет принято решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Управлением выдано предписание о вакцинации, – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса, предписано соблюдать режим самоизоляции. Режим повышенной готовности продлен до 18 июля.