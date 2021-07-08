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Здоровье8 июля 2021 12:39

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 8 июля 2021 года увеличилось на 214 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени и Тюменской области на 8 июля 2021 года
Мария Толстихина
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Число заболеваний увеличилось на 214 человек

Число заболеваний увеличилось на 214 человек

Фото: Мария Толстихина

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 8 июля 2021 года увеличилось на 214 человек, 15 умерло. Таким образом, всего с начала пандемии «корону» подхватили 40 637 человек. Уровень летальности на сегодня составляет: 1.81%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 707 452 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 140 775 летальных исходов,сегодня зафиксировано 734 случая смерти. Выздоровели 5 143 255 человек.