Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 8 июля 2021 года увеличилось на 214 человек

Число заболеваний увеличилось на 214 человек Фото: Мария Толстихина

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 8 июля 2021 года увеличилось на 214 человек, 15 умерло. Таким образом, всего с начала пандемии «корону» подхватили 40 637 человек. Уровень летальности на сегодня составляет: 1.81%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 707 452 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 140 775 летальных исходов,сегодня зафиксировано 734 случая смерти. Выздоровели 5 143 255 человек.