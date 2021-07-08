Нефтяники «РН-Пурнефтегаза» провели мероприятия ко Дню семьи, любви и верности

Молодые специалисты «РН-Пурнефтегаза» в День семьи, любви и верности организовали мероприятия для детей Губкинского. Нефтяники рассказали участникам городского проекта «Дети двора» об истории праздника, а также провели мастер-класс по изготовлению его символа – ромашки из воздушных шаров. В интерактивной игре ребятам предложили порассуждать на вопрос «Как построить счастливую семью?» и разместить свои ответы на красочном баннере с изображением многодетного семейства. Все были единодушны в определении семейных ценностей – это любовь, доверие, поддержка друг друга и рождение детей. В конце мероприятия нефтяники провели для участников проекта фотосессию с ромашками.

Праздник для ребятишек в День семьи, любви и верности.

Ежегодно нефтяники при финансовой помощи профсоюзной организации проводят различные мероприятия для детей Губкинского, особое внимание уделяется воспитанникам социального центра «Елена», который посещают ребятишки с ограниченными возможностями здоровья и попавшие в трудную жизненную ситуацию. До конца лета молодые специалисты организуют для них конкурс песочных замков, а также просмотр мультфильмов в городском кинотеатре.