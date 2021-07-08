Губернатор Александр Моор поздравил тюмненцев с Днем семьи, любви и верности Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем семьи, любви и верности. Глава региона пожелал семьям взаимной любви, верности, счастья, уважения, здоровья и понимания и отметил, что семья – это особая и самая важная часть жизни.

- Именно здесь мы получаем уроки добра, помогаем друг другу. Дети учатся уважать старших, заботиться о пожилых и защищать слабых. А главное, в семье они видят пример любви и верности, - отметил Моор.

По его словам, благополучие семей – это первоочередная задача государства. И от того, как будут воспитаны дети, зависит будущее Тюменской области и России в целом.

Напомним, сегодня в регионе живут более 250 тысяч семей с детьми.