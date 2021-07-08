В Тюмени 8 июля 2021 года погаснут два светофора Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 8 июля 2021 года, погаснут два светофора из-за плановых отключений на электросетях. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», регулировщики погаснут с 8.30 до 10 утра на улицах:

- ул. Володарского, д. 50 (светофор Т-7);

Светофор на Володарского Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

- ул. Профсоюзная – ул. Володарского.

Светофор на перекрестке Профсоюзной - Володарского Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Смотрите, где они находятся, и заранее выбирайте маршрут объезда.