Погода в Тюмени 8 июля 2021 года: в День семьи, любви и верности воздух прогреется до +28 градусов

Погода в Тюмени 8 июля 2021: в День семьи, любви и верности воздух прогреется до +28 градусов

В Тюмени сегодня, 8 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный, 2 – 7 м/с, днем западный, с переходом на северо-западный, 4 – 9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью +8…+13 градусов, днем +23…+28.

Погода в Тюмени 8 июля 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 8 июля – день Петра и Февронии, которых почитают как покровителей семейного очага. С этого дня ждали ещё 40 жарких дней. Крестьяне говорили: «После Ивана не надо жупана». Кстати, Февронью вспоминали и отдельно, называя Русальницей. На Руси верили, что с этого дня русалки водили хороводы, поэтому нужно было быть осторожными во время купания, чтобы они не утащили молодых на дно.