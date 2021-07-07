«Пришел в гости и обокрал»: тоболяк оставил подругу без ювелирных украшений

Тоболяк оставил подругу без ювелирных украшений Фото: Ольга Крыльцова

Житель Тобольска обокрал подругой, пока находился у нее в гостях. Как рассказали в УМВД по Тюменской области, ущерб составил более 4 тысяч рублей.

– В отделение обратилась местная жительница 1958 года рождения, у которой пропали серебряная цепочка и кулон. Заявительница хранила драгоценности в шкатулке, которая находилась на компьютерном столе, – добавили в ведомстве.

Сама тоболячка рассказала, что в день пропажи к ней пришел друг, с которым она употребляла алкоголь. Именно его женщина и подозревает в краже.

Вскоре гость был доставлен в отделение полиции. Им оказался 32-летний тоболяк, ранее судимый за грабеж. В ходе допроса он признался в содеянном. Мужчина сообщил, что пока хозяйка квартиры находилась на кухне, он зашел в спальню и сразу заметил шкатулку, из которой и были украдены драгоценности. Похищенное злоумышленник намеревался сдать в ломбард.

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.