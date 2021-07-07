Тюменские дети-сироты посетили Казань на средства благотворителей

Путешествие в Казань стало призом для победителей цикла семейных конкурсов. Фото: проект "Наставничество"

Восемь воспитанников центра «Семья» в сопровождении воспитателей и участников тюменского проекта «Наставничество» побывали в столице Татарстана. Путешествие в Казань стало призом для победителей цикла семейных конкурсов, поясняют организаторы.

– Ребята ежемесячно участвовали в семейных конкурсах. Нужно было создать и провести свой социальный проект, подготовить поздравление ветеранам Великой Отечественной войны, рассказать о национальностях, проживающих в России и записать об этом ролик. Дети участвовали ежемесячно, набирали баллы. По итогам из 30 детей победили всего восемь ребят. Победители отправились в путешествие, – пояснила условия отбора ребятишек Юлия Фатхуллина.

В путь вместе с ребятами отправилась старший воспитатель центра «Семья», руководитель благотворительного проекта Юлия Фатхуллина и три наставника ребятишек, предварительно юридически заверив свои права как законные представители ребят. В путь отправились 22 июня. Каждый день вели дневник путешествия, снимали фото и видео, чтобы надолго запомнить поездку в Казань.

Столица Татарстана встретила жарой, но тюменцев этим не остановишь – группа отправилась на обзорную экскурсию по городу. Прошлись по Татарской слободе, увидели кукольный театр, заглянули в деревеньку «Туган Авалым», посетили храм Казанской Божьей Матери. На второй день ребята побывали на экскурсии по Казанскому кремлю, посетили величественную мечеть Кул-Шариф, башню Сююмбике, посмотрели с обзорной площадки на город.

А еще тюменцы сходили в музей чак-чака, где им рассказали о традиции выдавать девушку замуж, наречение ребенку имени, приготовление праздничного стола. Не обошлось без сладкого: ребят угостили вкусным травяным чаем с медовым чак-чаком, баурсаками и пастилой.

Не только исторические и «сладкие» достопримечательности Татарстана привлекли тюменских туристов. Группа побывала в Раифском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, где воспитываются мальчишки, совершившие преступления. Ребята учатся в особом режиме от шести месяцев до трех лет. Тюменские дети-сироты лично пообщались с подростками из спецшколы. Мальчишки признают теперь, что их преступления были роковой случайностью либо большой глупостью прошлого.

В закрытом учреждении парни учатся в школе, занимаются спортом, получают специальное образование (слесарь, автомеханик, парикмахер, столяр), участвуют в Worldskills. После беседы ребята провели дружеский матч по футболу, искупались в озере, попили чай с местными булочками, вспоминает Юлия Фатхуллина.

– На наших ребят эта поездка произвела огромное впечатление. Мы много обсуждали, как важно насыщать жизнь полезными увлечениями, развиваться. Да, учреждение очень хорошее, но ничего не сравнится со свободой, – говорит она. – По вечерам мы гуляли по казанской набережной, потом катались на катамаранах на озере Кабан, много фотографировались и смеялись. Каждый вечер у нас была традиция подводить итоги дня, вспоминать самые яркие и счастливые моменты. Ребята ждали вечера, чтобы поделиться своими впечатлениями. Вечером мы гуляли по улице Баумана, слушали уличных музыкантов, наслаждались прекрасной погодой и нашей душевной компанией!

По словам руководителя проекта Юлии Фатхуллиной, «Наставничестиво» уже два года не получает гранты, а поддержку ищет у тюменских бизнесменов. Так же случилось с организацией путешествия в Казань. Значительную сумму на поездку выделил предприниматель Ринат Насыров, президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская помогла с организацией туристической программы, а памятный фильм для ребят бесплатно создала команда фотографов и видеографов.