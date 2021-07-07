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Происшествия7 июля 2021 8:44

В Тюмени оцепили здание Сбербанка на Червишевском тракте, 19

На месте работают спецслужбы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени оцепили здание Сбербанка на Червишевском тракте, 19

В Тюмени оцепили здание Сбербанка на Червишевском тракте, 19

Фото: Евгений Значковский

Машины сразу нескольких спецслужб оцепили в 10 часов утра на Червишевском тракте, 19 здание Сбербанка. Сейчас на месте ЧП дежурят медики скорой помощи, спасатели, полицейские и кинологи, сообщает интернет-портал «Мегатюмень». По данным очевидицы, которая обратилась в редакцию издания, «кого-то взяли в заложники». Однако официальных комментариев от силовиков пока нет.

По словам очевидца, который находился на месте ЧП, причиной вызова спецслужб могло стать лжеминирование. Некоторое время назад к зданию можно было спокойно пройти, сейчас же к нему не подобраться.

Из-за оцепления Червишевский тракт полностью «встал». Пробки наблюдаются в обе стороны.