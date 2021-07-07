В Тюмени задержали преступную банду, занимавшуюся продажей наркотиков в интернете Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Уголовное дело по факту организации преступной группировки и незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков возбуждено против банды, которая орудовала в Тюменской и Свердловской областях, сбывая наркотики.

Три банки с наркотиками Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские установили личности людей, которые входят в банду, собрали доказательства и задержали двух организаторов группировки и их семерых подельников.

Наркотики на весах Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Дома у группировки Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Так, один из лидеров группировки, 27-летний молодой человек переехал в Тюмень из Кургана. Здесь он создал интернет-магазин, через который продавал наркотиками. Скоро к нему присоединился 25-летний друг, который помог ему заниматься организацией преступлений. Затем они нашли сообщников, которые передавали им крупные партии наркотиков, фасовали на мелкие дозы и распределяли их по закладкам.

Пакет с наркотиками Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Наркотики, найденные у банды Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Подчиненных друзья искали в интернете. Чтобы не попасться полиции, они избегали личных встреч и общались только в мессенджерах. Роли распределили среди всех членов группы, установили систему поощрений, включающую в себя вознаграждение за хорошую работу и штрафы за недочеты.

Пакет с наркотиками на весах Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Во время задержания и обысков полицейские изъяли у злоумышленников телефоны, ноутбуки, банковские карты и более 5 кг наркотиков. Все фигуранты задержаны, полицейские устанавливают личности их сообщников.