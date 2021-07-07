В Тюмени задержали преступную банду, занимавшуюся продажей наркотиков в интернете
Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области
Уголовное дело по факту организации преступной группировки и незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков возбуждено против банды, которая орудовала в Тюменской и Свердловской областях, сбывая наркотики.
Три банки с наркотиками
Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские установили личности людей, которые входят в банду, собрали доказательства и задержали двух организаторов группировки и их семерых подельников.
Наркотики на весах
Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области
Дома у группировки
Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области
Так, один из лидеров группировки, 27-летний молодой человек переехал в Тюмень из Кургана. Здесь он создал интернет-магазин, через который продавал наркотиками. Скоро к нему присоединился 25-летний друг, который помог ему заниматься организацией преступлений. Затем они нашли сообщников, которые передавали им крупные партии наркотиков, фасовали на мелкие дозы и распределяли их по закладкам.
Пакет с наркотиками
Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области
Наркотики, найденные у банды
Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области
Подчиненных друзья искали в интернете. Чтобы не попасться полиции, они избегали личных встреч и общались только в мессенджерах. Роли распределили среди всех членов группы, установили систему поощрений, включающую в себя вознаграждение за хорошую работу и штрафы за недочеты.
Пакет с наркотиками на весах
Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области
Во время задержания и обысков полицейские изъяли у злоумышленников телефоны, ноутбуки, банковские карты и более 5 кг наркотиков. Все фигуранты задержаны, полицейские устанавливают личности их сообщников.