В Тюмени чаще стали экспортировать глютен и этиловый спирт

На международных контрактах организация уже заработала 155 млн рублей Фото: Мария Толстихина

В 2021 году выручка завода по переработке пшеницы «АминоСиб» по экспорту глютена и этилового спирта составила более 300 млн рублей. На международных контрактах организация уже заработала 155 млн рублей. Об этом «Тюменской области сегодня» рассказал директор АО «АминоСиб» Александр Петров.

На иностранный рынок активно продвигается только пшеничная клейковина (глютен) и спирт. Лизин же с тюменского предприятия поступает только на внутренний рынок России и покрывает 30% от потребности всей федерации в этой аминокислоте. Также здесь производят кормовые добавки, пшеничные отруби и пищевую углекислоту.

Поставки за рубеж завод начал производить в 2019 году. Тогда специалисты заработали на экспорте менее 10 млн рублей, в 2020 году - уже более 160 млн рублей. Сейчас предприятие работает с Турцией и США, Казахстаном и Беларусью.