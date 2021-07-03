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Досуг3 июля 2021 18:08

Голышмановский «Сосновый бор» расширяется

На днях здесь откроется веревочный парк
Мария Толстихина
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Препятствия веревочного парка подойдут как для новичков, так и любителей

Препятствия веревочного парка подойдут как для новичков, так и любителей

Фото: Мария Толстихина

Зона отдыха в посёлке Голышманово, расположенная в сосновом бору на берегу реки Катышка, идет на увеличение. На днях откроется верёвочный парк. Об этом сообщает «Мегатюмень».

– Начинается воздушная трасса на расстоянии трёх метров от земли. Потом – постепенно подниматься, поэтому покарабкаться смогут даже те, кто страшится высоты, – рассказал куратор социально значимого проекта Дмитрий Зазулин.

Вначале трасса для прохождения лёгкая, вторая часть готовит более сложные испытания. Пройти полосу смогут все, кому исполнилось 7 лет. Протяжённость пути составляет 80 метров.