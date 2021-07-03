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Общество3 июля 2021 7:02

Школьники из Ишима бьют личные рекорды по количеству золотых медалей

По сравнению с прошлым годом количество золотых медалистов выросло вдвое
Мария Толстихина
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В Ишиме медаль «За особые успехи в учении» получили 74 выпускника

В Ишиме медаль «За особые успехи в учении» получили 74 выпускника

Фото: Соцсети

В Ишиме медаль «За особые успехи в учении» получили 74 выпускника, при том что в 2020 году их было 63, а в 2019 – 39 человек. За два года число медалистов практически удвоилось. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на заместителя главы по социальным вопросам Бориса Долженко.

- Ждем подтверждения результатов у 17 ребят, которые сдавали экзамен по английскому языку и информатике, они будут известны 5 и 7 июля, - отметил замглавы.

Он также добавил, что итоговая аттестация подтвердила объективность выставления оценок и профессионализм школьных кадров.