Школьники из Ишима бьют личные рекорды по количеству золотых медалей

В Ишиме медаль «За особые успехи в учении» получили 74 выпускника Фото: Соцсети

В Ишиме медаль «За особые успехи в учении» получили 74 выпускника, при том что в 2020 году их было 63, а в 2019 – 39 человек. За два года число медалистов практически удвоилось. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на заместителя главы по социальным вопросам Бориса Долженко.

- Ждем подтверждения результатов у 17 ребят, которые сдавали экзамен по английскому языку и информатике, они будут известны 5 и 7 июля, - отметил замглавы.

Он также добавил, что итоговая аттестация подтвердила объективность выставления оценок и профессионализм школьных кадров.