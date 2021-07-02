В выходные тюменцев ожидает гроза и сильный ветер

В выходные тюменцев ожидает жара и грозы Фото: Вера Зенина

Тюменцев предупреждают о надвигающей грозе и сильном ветре. По данным синоптиков, завтра, 3 июля на юге региона будет царить сильная жара. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а днем возможен даже град. Будет дуть юго-восточный ветер до 11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 – 20 м/с. Температура ночью плюс 17 – 22 градуса, днем плюс 29 – 34, местами до плюс 39.

В воскресенье, 4 июля, также ожидается сильная жара, местами сильные дожди и грозы, днем возможен град. Ветер будет изменяться от северо-восточного до южного, скорость 6 – 11 м/с, возможны порывы до 23 м/с.