«Дым коромыслом»: очевидцы сообщили о сильном пожаре в Тюмени

На место пожара выехали девять огнеборцев, три спецмашины. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вечером 1 июля примерно в 19.00 очевидцы сообщили «Комсомольской правде» – Тюмень» о пожаре в областной столице. Автолюбители возвращались в город по Тобольскому тракту и издалека на развязке на Лесобазу увидели клубящийся густой черный дым, развевающийся по ветру.

– Горит где-то за «Леруа Мерлен», – сообщили они.

Эту же информацию подтвердили очевидцы в соцсетях.

Фото из группы "Подслушано Тюмень Мыс Тарманы" ВКонтакте

Как сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области, горел гараж в Тарманах на улице Бирюзова. Сообщение о возгорании диспетчер МЧС принял в 18.37. На место выехали девять огнеборцев, три спецмашины. Обстоятельства произошедшего выясняются.