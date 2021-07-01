Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июля 2021 18:57

«Дым коромыслом»: очевидцы сообщили о сильном пожаре в Тюмени

Черный дым распространялся по ветру
Ирина Ромашкина
КомментироватьОставить комментарий(0)
На место пожара выехали девять огнеборцев, три спецмашины. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На место пожара выехали девять огнеборцев, три спецмашины. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вечером 1 июля примерно в 19.00 очевидцы сообщили «Комсомольской правде» – Тюмень» о пожаре в областной столице. Автолюбители возвращались в город по Тобольскому тракту и издалека на развязке на Лесобазу увидели клубящийся густой черный дым, развевающийся по ветру.

– Горит где-то за «Леруа Мерлен», – сообщили они.

Эту же информацию подтвердили очевидцы в соцсетях.

Фото из группы "Подслушано Тюмень Мыс Тарманы" ВКонтакте

Фото из группы "Подслушано Тюмень Мыс Тарманы" ВКонтакте

Как сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области, горел гараж в Тарманах на улице Бирюзова. Сообщение о возгорании диспетчер МЧС принял в 18.37. На место выехали девять огнеборцев, три спецмашины. Обстоятельства произошедшего выясняются.