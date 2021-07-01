В Тюменской области на один моногоспиталь стало больше

Все перепрофилированные в 2020 году медучреждения находятся в резерве. В зависимости от эпидситуации медики готовы в короткие сроки оперативно развернуть необходимое количество коек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На сегодняшний день в Тюменской области действует 13 моноинфекционных стационаров на 1885 коек, занятость составляет 84,8 %. Тринадцатый моногоспиталь на 80 койкомест открыли на базе детского лечебно-реабилитационного центра «Надежда» в связи с увеличением количества пациентов, которым требуется стационарное лечение, сообщает оперштаб региона.

На сегодняшний день в регионе развернуты моногоспитали:

Областная инфекционная клиническая больница – 100 мест;

Областная клиническая больница № 1 — 330 мест;

Госпиталь для ветеранов войн (Тюмень) — 125 мест;

Филиал №1 Областной инфекционной клинической больницы (ул. Новая, 2) — 350 мест;

Перинатальный центр — 100 мест;

Лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» — 220 мест;

Областная больница №19, филиал Боровская участковая больница — 90 мест;

Областная больница № 3 (Тобольск) — 140 мест;

Областная больница № 4 (Ишим) — 100 мест;

Областная больница №12 (Заводоуковск) — 80 мест;

Упоровская районная больница Областной больницы №12 (Заводоуковск) — 70 мест;

Областная больница № 4, объединенный филиал №2, Сорокинская районная больница — 100 мест;

Детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда» — 80 мест.

Как поясняет департамент здравоохранения Тюменской области, в зависимости от обстановки разработан план по расширению коечного фонда в учреждениях. Все перепрофилированные в 2020 году медучреждения находятся в резерве. В зависимости от эпидситуации медики готовы в короткие сроки оперативно развернуть необходимое количество коек.