В Тюмени осудят наркодилера из Ярославля, который расфасовывал наркоту в российских регионах Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя г. Ярославля, который обвиняется сразу по четырем статьям.

В их числе: незаконный сбыт наркотиков, психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; покушение на незаконный сбыт психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере; управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и использовании заведомо поддельного удостоверения.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры Тюменской области, молодой человек сговорился с неизвестным (пока) мужчиной, чтобы сбывать наркотики и психотропные вещества в российских регионах. Уголовное дело в отношении неустановленного лица выделено в отдельное производство.

Поняв, кто и чем будет заниматься, фигурант в июне и июле 2020 года забрал из тайников в Московской области более 4,7 кг запрещёнки. Передвигаясь на машине, он разложил по тайникам наркоту в Тамбовской, Ярославской, Липецкой, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

В Московской области 15 августа 2020 года вытащил из тайника более 8,5 кг амфетамина и уехал в Красноярск, попутно раскладывая наркоту в Татарстане, Удмуртии, Башкортостане и Свердловской области. Утром 19 августа он сделал несколько закладок неподалеку от 18-го км автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский. Однако полицейские остановили автомобиль и увидели, что в машине осталось 2,5 кг амфетамина.

Наркоман управлял машиной пьяным и по фальшивому удостоверению. Позже полицейские обнаружили и изъяли запрещёнку из тайников.

Сейчас молодого человека заключили под стражу, уголовное дело направлено в Тюменский областной суд.