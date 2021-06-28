В Тюмень «приехало» более 2,7 тонны малины из Киргизии: партию уже выпустили в продажу

В Тюмень «приехало» более 2,7 тонн малины из Киргизии: партию уже выпустили в продажу Фото: pixabay.com

Более 2,7 тонны свежей малины из Киргизии досмотрели специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. По результатам фитосанитарного контроля карантинных объектов в продукции не обнаружено. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам проверки выдан акт карантинного фитосанитарного контроля, партию выпустили в свободный оборот.

Напомним, что согласно п. 3.2 ч. III Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможне Евразийского экономического союза (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318) получатель подкарантинной продукции в месте назначения обязан уведомить уполномоченный орган государства места назначения о прибытии подкарантинной продукции любым доступным способом. Он обязан предъявить подкарантинную продукцию (читайте – малину), чтобы специалисты проконтролировали её качество в месте назначения не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия.

Если такую продукцию не предъявили на фитосанитарный контроль, то её получатель несет ответственность в соответствии с законодательством государства места назначения.