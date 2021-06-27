В тюменском молодежном центре «Космос» прошел спектакль-свидание «Я смотрю на тебя»

Фото: МТЦ "Космос"

В День молодежи МТЦ «Космос» предложил своим гостям два мероприятия на выбор. Посетители могли пойти на выставку криптоарта и побывать на спектакле-свидании.

– Молодость – время выбирать. Каждый молодой человек рано или поздно встаёт перед выбором, поэтому мы решили использовать эту идею. Быть может, это ещё раз заставит людей задуматься о своих приоритетах, – говорит организатор мероприятия Аэлита Садретдинова.

Под другим девизом прошла выставка криптоарта – «Молодость всё простит». Работы представил тюменский 3D-художник Денис Нигматуллин, он сотрудничал с DJ Khaled, Apashe, Reebok и Nike. В его работах зритель увидит качественную компьютерную графику, знакомую по современным играм. Но отличие его именно в том, что ценится цифровое изображение как физическое, так как с помощью NFT-технологий можно подтвердить права владения им.

Сегодня в «Космосе» презентовали спектакль-свидание «Я смотрю на тебя». На премьеру можно было прийти парой или же попытать удачу и согласиться принять участие в паре с незнакомцем.