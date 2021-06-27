Тюменский студцентр провел встречу с обучающимися в вузах

Фото: Студсовет Тюменской области

Игры с друзьями и мастер-классы на развитие логики, воображения, способностей управленца увлекли студентов в Студенческом центре Тюменской области на ул. Семакова, 21. Учащиеся вузов охотно делились мнением, какие изменения можно внести в студенческую среду для ее развития.

Главным досугом ребят стали мастер-классы. Для начала предлагалось решить логические задачи с несколькими вопросами. Далее студенты принимались за скороговорки – на пробные попытки и финальный заход выделялось три минуты. Многие отлично справились с ораторским испытанием.

– По итогу нашего мероприятия мы проведем розыгрыш. Для участия нужно только быть подписанным на наши соцсети и снять историю с сегодняшней встречи в инстаграм, отметив нас. Более того, с помощью этого мероприятия мы сможем узнать мнение студентов о среде обучения и о том, как они отдыхают, – пояснила одна из организаторов Дания Апасова.

Студсовет проведет розыгрыш книг, стикерпаков и электросамокатов. А мнение участников поможет в организации обучающей среды университетов.