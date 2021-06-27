Как помочь ныряльщику при травме, пояснили врачи тюменской ОКБ №2

Перед купанием и нырянием нужно изучить глубину и состояние дна водоема. Фото: Ирина Ромашкина

Безопасный отдых на воде – важная задача не только для спасателей, но и для травматологов ОКБ №2. По словам врачей, ежегодно за лето в медучреждение поступает несколько десятков человек, которые получили повреждения позвоночника из-за неудачного прыжка в воду вниз головой, из-за резкого удара о дно водоема, камня либо коряги.

– Подобные случаи называют «травмами ныряльщиков». При нырянии удар на себя принимает шейный отдел позвоночника. Случаются вывихи или перелом позвонков, иногда с повреждениями спинного мозга. Это ведет к инвалидности на всю жизнь, – предостерег заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ № 2 Дмитрий Воробьёв.

Как выяснила «Тюменская область сегодня», перед купанием и нырянием нужно изучить глубину и состояние дна водоема. Не стоит нырять в незнакомых местах и на мелководье.

– Если после ныряния человек долго не выплывает либо тонет, есть вероятность, он получил травму и ему нужна помощь. О травме говорит также боль в шее, онемение и паралич конечностей, нарушение координации движений, – пояснил Дмитрий Воробьёв.

Пострадавшего нужно с аккуратностью о вытащить его из воды, уложить на спину на ровную поверхность. Нельзя двигать голову человека. Затем вызвать бригаду скорой помощи.