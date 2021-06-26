Тобольские музыканты поучаствуют в эксклюзивной акции. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске Губернский музей, Дворец наместника и Губернаторский дом приглашают музыкантов духовной столицы Сибири поучаствовать в эксклюзивной акции «Семейные встречи в Тобольском кремле». Мероприятие обещает быть незабываемым.

– Концерт получится незабываемым благодаря музейному пространству, классическому интерьеру, игре на старинном музыкальном инструменте конца XIX – начала XX веков, – считают в Тюменском музейно-просветительском объединении.

Заявки на участие в самой акции «Семейные встречи в Тобольском кремле» принимают по телефону по предварительной записи: 8 (3456) 22-37-13. Возрастной ценз участников акции – 0+, передает «Тюменская область сегодня».