Диетолог из Тюмени пояснила, почему худеющие любят псевдополезные продукты. Фото - roscontrol.com.

Диетолог из Тюмени Елена Дороднева пояснила, почему худеющие любят псевдополезные продукты. По ее словам, их нельзя много есть, так как возникает иллюзия, что соблюдается что-то вроде диеты.

– В таких продуктах тоже есть калорийность, тоже есть углеводы, тоже есть определенный состав. Например, в злаковых батончиках очень много сахара и других пищевых добавок, как в любой шоколадке. Заменители продуктов нужно точно так же ограничивать в употреблении, как и натуральные, – отметила врач-эндокринолог.

То же касается и мамочек, гоняющихся за модой. По словам, Елены Дородневой, они внушают себе, что обезжиренный йогурт принесет пользу здоровью. Проблема обезжиренного йогурта в том, что он не имеет вкуса, поэтому производители, лишая продукт жиров, добавляют в его состав сахар, фруктозу, кукурузный сироп, стабилизаторы, передает "МегаТюмень".