Стилист из Тюмени рассказала, что будет с джинсой. Фото: Вадим Бегун

Стилист из Тюмени Марина Бауэр рассказала, что будет с джинсой. По ее мнению, джинсовая мода будет развиваться и дальше, только уйдет дальше в сторону творчества.

– Сейчас становится актуально джинсовку расписывать или расшивать, украшать бахромой, какими-то знаками. Это – новый тренд. Тенденция влияния гранжа на одежду в виде моды на рваные джинсы не закончилась. Так что «носить до дыр» все еще не стыдно, – поделилась эксперт.

Она сама не прочь носить джинсы, однако отмечает, что джинсы джинсам рознь: «Самое сложное для женщины – выбрать те, которые подойдут ее фигуре, подчеркнут красоту ее ног, будут соответствовать современный трендам».

Тренды на джинсы очень быстро меняются, и, как отметила Марина Бауэр, наши магазины не успевают за ними, передает «Тюменская линия».