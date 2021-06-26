В Тюмени состоялся инстаграм-спектакль про учеников. Фото из архива Артёма Адутова.

В Тюмени состоялся инстаграм-спектакль про учеников «Дорогая Елена Сергеевна». Необычную постановку организовал бывший учитель Артем Адутов.

Сюжет спектакля разворачивался в инстаграм-аккаунтах персонажей. Чтобы соединить все части истории, зрителю достаточно было подписаться на их блоги.

– Это то, что люди делают каждый день – следят за жизнью своих друзей, звезд, блогеров. Просто листают истории, смотрят трансляции и отвечают на них», – рассказал автор проекта, бывший учитель Артем Адутов.

Отметим, что сохраненные истории и публикации героев горожане могут посмотреть и сейчас. Ссылки на персонажей опубликованы в Инстаграме проекта «Дорогая Елена Сергеевна».